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Maske Takmanın Zorunlu Olduğu Eyalet Sayısı 35’e Yükseldi

15.11.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Maske Takmanın Zorunlu Olduğu Eyalet Sayısı 35’e Yükseldi

Amerika’da vaka sayısındaki hızlı artış eyaletleri tedbirler almaya zoruluyor. Son olarak Kuzey Dakota eyaletinde maske takmak hale zorunlu hale getirildi. Ülkede vaka sayısı 11 milyona yaklaşıyor

Amerika’da vaka sayısındaki hızlı artış eyaletleri tedbirler almaya zoruluyor. Son olarak Kuzey Dakota eyaletinde maske takmak hale zorunlu hale getirildi.

Böylece Kuzey Dakota maske takmanın zorunlu olduğu 35. eyalet oldu.

Eyaletteki yeni uygulamaya göre insanlar kamu alanlarında maske takmak zorunda.

Kuzey Dakota bu ay rekor vaka artışları bildiren 38 eyaletten biri olmuştu.

Bu ay içinde 17 eyalette Corona bağlantılı rekor ölümler gerçekleşti.

25 eyalette ise Corona bağlantılı rekor hasteneye sevkler oldu.

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, “Durumumuz değişti ve biz de onunla değişmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Eyaletteki yeni uygulamaya göre kapalı alanlarla, sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi ayrıca restoran ve barların yüzde 50 kapasiteyle sınırlandırılmasını ve akşam 10’da kapanması talimatını da verdi.

Ülke genelinde vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Cuma günü Amerika’da 177 bin yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı hızla 11 milyona yaklaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 250 bine doğru ilerliyor.

Vaka sayısının hızla artması sağlık sistemini de tehdit ediyor.

Amerika genelindeki hastanelerde Corona hastası sayısı 68 bini aştı. Bu, tüm zamanların rekoru.

Iowa’nın Cumhuriyetçi Valisi Kim Reynolds da dahil bazı valiler hastanelerin kapasitelerinin sınırına yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundular.

Iowa maske takmanın zorunlu olmadığı 15 eyaletten biri. Ancak Reynolds kalabalık ortamlarda maske takılması çağrısında bulundu.

Amerika’da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, maske takılmasını önermiş ve gelecek bahar mesvsimine kadar maske takarak 68 bin hayatın kurtarılabileceğini kaydetmişti.

Maske takmak Amerika’da siyasal bir konu haline gelmiş durumda. Bazı Cumhuriyetçi valiler bunun kişisel bir sorumluluk olduğunu belirtiyor.

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