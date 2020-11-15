Maske Takmanın Zorunlu Olduğu Eyalet Sayısı 35’e Yükseldi

Ülke genelinde vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Cuma günü Amerika’da 177 bin yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı hızla 11 milyona yaklaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 250 bine doğru ilerliyor.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi ayrıca restoran ve barların yüzde 50 kapasiteyle sınırlandırılmasını ve akşam 10’da kapanması talimatını da verdi.

Eyaletteki yeni uygulamaya göre kapalı alanlarla, sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, “Durumumuz değişti ve biz de onunla değişmeliyiz” ifadelerini kullandı.

25 eyalette ise Corona bağlantılı rekor hasteneye sevkler oldu.

Kuzey Dakota bu ay rekor vaka artışları bildiren 38 eyaletten biri olmuştu.

Böylece Kuzey Dakota maske takmanın zorunlu olduğu 35. eyalet oldu.

Vaka sayısının hızla artması sağlık sistemini de tehdit ediyor.

Amerika genelindeki hastanelerde Corona hastası sayısı 68 bini aştı. Bu, tüm zamanların rekoru.

Iowa’nın Cumhuriyetçi Valisi Kim Reynolds da dahil bazı valiler hastanelerin kapasitelerinin sınırına yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundular.

Iowa maske takmanın zorunlu olmadığı 15 eyaletten biri. Ancak Reynolds kalabalık ortamlarda maske takılması çağrısında bulundu.

Amerika’da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, maske takılmasını önermiş ve gelecek bahar mesvsimine kadar maske takarak 68 bin hayatın kurtarılabileceğini kaydetmişti.

Maske takmak Amerika’da siyasal bir konu haline gelmiş durumda. Bazı Cumhuriyetçi valiler bunun kişisel bir sorumluluk olduğunu belirtiyor.

