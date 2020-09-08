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Maske takmanın zorunlu olduğu yerler! İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderildiğini açıkladığı genelgede maske yasağı da yer alıyor. Yeni genelgeye göre birçok yaşam alanında maske takmak zorunlu olacak. Peki iş yerlerinde maske takmak zorunlu mu? Araba kullanırken, özel araçta maske takmamanın cezası var mı? İşte maske takmama cezası ve son dakika Süleyman Soylu'nun maske açıklaması!

Maske takmanın zorunlu olduğu yerler! İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar?

Koronavirüs önlemleri genişletilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve tüm Türkiye'ye gönderildiğini söylediği yeni genelgeye göre maske takmak, ev hariç tüm yaşam alanlarında zorunlu oldu. Peki maske takmamanın yasak olduğu yerler neresi? Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? İş yerlerinde maske takmamanın cezası var mı? İşte maske takmama cezası ve son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması...

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NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU?

İçişleri Bakanı Soylu'nun 81 ile gönderildiğini açıkladığı karara göre nerelerde maske takmaz zorunlu oldu araştırılmaya başlandı. Tüm Türkiye'de uygulanacak karara göre meskenler dışında; kamuya açık tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Peki maske takmamanın yasak olduğu yerler neresi araştıranlar için bu alanların; işyerleri, fabrikalar, sahiller, toplu ulaşım araçları, piknik alanı, sahiller, sokak, park, bahçe, cadde vb. alanlar oldu. Bu alanları kullanan tüm vatandaşlara maske takma zorunluluğu geldi. Peki maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmayanlara bir ceza uygulanacak mı?

ARABA KULLANIRKEN MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Tüm Türkiye'nin uygulayacağı yeni koronavirüs genelgesine göre maskenin zorunlu olduğu alanların nereler olacağı tartışılıyor. Özel araçlarda maske takmamanın cezası var mı sorusuyla internet üzerinden araştırma yapan sürücüler, özel araçlarda maske kullanım zorunluluğu hakkında net bilgi sahibi olmak istiyor. Peki maske takma zorunluluğu hangi araçlar için geçerli? Özel araçlarda maske zorunlu mu? İş yerinde maske takmamanın cezası var mı merak edilirken, diğer taraftan ise toplu taşıma kullanmayan kişilerin kendi araçlarında seyahat eden vatandaşların maske takma zorunluluğu olup olmadığına dair araştırmaları devam ediyor. Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu araştıran sürücülere, yeni yayımlanan genelgeye göre kendi aracında tek kişi de olsa maske takmanın zorunlu olduğunu belirtelim.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Yeni yayınlanan genelgeye göre maske zorunluluğu artık eskisi gibi esnek olmayacak. Maske takmamanın cezası var mı, maske takmamanın cezası ne kadar araştıran kişilere önceki kararın hala geçerli olduğunu belirtelim. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

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