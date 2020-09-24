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Maske takmasını söyleyen polise saldırdı! Belindeki copu alıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri, maske takmayan kadının saldırısına uğradı. Hastane görevlilerine ve polis memurlarına saldıran kadın, bir polisin belindeki copu alarak polis odasının camlarını kırdı. Saldırgan kadın polisleri de yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

Kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

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