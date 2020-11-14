Maske takmayan gence 900 lira ceza kesildi

Düzce’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan bekçileri gören maskesiz genç, koşarak hızla kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan gence 900 TL para cezası kesildi.

Düzce’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimine yapıldı. İstanbul Caddesi üzerinde maske takmayan bir genç karşısında bekçileri görünce önce arkasını döndü. Ardından bekçiler yanına gittiği sırada bir anda arkasını dönerek kaçtı. Bekçiler kaçan 2005 doğumlu S.S.’yi yakalayarak maske takma kuralına uymadığı için 900 lira para cezası uygulandı.

