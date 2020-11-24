HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz

Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz

24.11.2020 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz

İzmit'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili teftişe çıkan polisler, maske takmayan 2 kadına ceza kesti. Kesilen cezaya tepki göswteren kadınlardan biri kendisini, 'İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz' diyerek savundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında koronavirüs denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında Yürüyüş Yolu üzerinde maske takmayan iki kadını gören polis, yanlarına giderek ceza kesmek istedi. Bunun üzerine kimliğini vermek istemeyen iki kadın polise ceza kesmek istediği için, gazetecilere de kendisini görüntülediği için tepki gösterdi.

Bir anlık dalgınlık sonucu maskesini takmadığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, “Çok saçma bir ceza, arabadan daha yeni inmiştim o yüzden maskemi takmayı unuttum. İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz kendilerine unuttuğumu söyledim ama ceza yedim. Yediysek de yapacak bir şey yok. Çok anlık bir olay oldu. Arabada sigara içtiğim için maskemi çıkarmıştım, inince de takmayı unuttum” dedi.

Maske takmalarını isteyince... Otobüs görevlisini böyle darbettilerMaske takmalarını isteyince... Otobüs görevlisini böyle darbettiler

900 TL PARA CEZASI

Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900’er TL idari para cezası uygulanan iki kadın tutanaklarını teslim aldıktan sonra polis ekiplerinin yanından ayrıldı.

79ccc17ce9e1d2f16f6f169c8b72afa8

41419f41544e968bf25fc99e1fc75438

0bd46899fc28bcbba5bf777192132e5e

5eff533ad153a6f61fbded937f80d30a

bff8277b3470ef414afd1249ebbf186e

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Öğretmenlik aşkı engel tanımadıÖğretmenlik aşkı engel tanımadı
İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Her şey bu dolabın içinden çıktı

Her şey bu dolabın içinden çıktı

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

İzmit'te 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

İzmit'te 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

Akılalmaz olay! Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar

Akılalmaz olay! Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar

Görme engelli öğretmen her zorluğu geride bırakıyor

Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Kız çocuğunu taciz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Instagram’da korkunç pedofili tuzağı! Profesör adına sahte hesap açıp...

Korkunç pedofili tuzağı! Profesör adına sahte hesap açıp...

Ters istikamete yolculuk trafiği birbirine kattı!

Trafiği birbirine kattı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.