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  4. Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi

Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi

30.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Korona virüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı.

Korona virüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polis ekiplerini tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ diyerek gazetecilere de tepki gösterdi.
Türkiye genelinde artan korona virüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.
Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maske takmayan yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Bu sırada kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ demesi dikkat çekti.
Öte yandan, ekipler toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

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