HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske takmayan kadından polise özür

Maske takmayan kadından polise özür

20.11.2020 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maske takmayan kadından polise özür

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde maskesiz yakalanan bir kadın polis ekiplerine, “Çalışmıyorum zaten vallahi unuttum” dedi.Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uyguluyor.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde maskesiz yakalanan bir kadın polis ekiplerine, “Çalışmıyorum zaten vallahi unuttum” dedi.
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, maskesiz yürüyen iki kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Maskesi olmayan kadın ceza yazılacağını anlayınca, “Çalışmıyorum zaten, unuttum özür dilerim” dedi. Maske takmayan kadına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası tatbik edildi.
Maskesini takan kadın daha sonra yoluna devam etti.

Maske takmayan kadından polise özür

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
PKK'lılar, HDP aleyhine çalıştığı için eski başkanı öldürmüşPKK'lılar, HDP aleyhine çalıştığı için eski başkanı öldürmüş
Cinsel ilişki sonrası bunu yaparsanız hamile kalırsınız!Cinsel ilişki sonrası bunu yaparsanız hamile kalırsınız!

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Koronavirüs hastalarına 'elektronik bileklik' uygulaması Kırıkkale'de başladı

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk koronavirüse yakalandı

AK Partili vekil korona oldu

Gören şoke olmuştu! Kuşların esrarengiz ölümüyle ilgili o ihtimal üzerinde duruluyor

Gören şoke olmuştu! Kuşların esrarengiz ölümüyle ilgili o ihtimal üzerinde duruluyor

Ömer Çelik'ten Pompeo'ya tepki! 'Uluslararası hukukun ihlalidir'

Pompeo'ya sert tepki! 'Krizi derinleştiriyor'

Ayıyla 10 dakika boğuştu, hayatını köpekler kurtardı: İnsanlar korkuyor

10 dakika boğuştu, hayatını köpekler kurtardı: İnsanlar korkuyor

Eski belediye başkanı, seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için PKK’lı teröristlerce öldürülmüş

PKK'lılar, HDP aleyhine çalıştığı için eski başkanı öldürmüş

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.