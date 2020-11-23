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Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

23.11.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

ABD’de bir adam, maske takmadan yürüyüş yapan iki kişiye önce maske takmanın zorunlu olduğunu söyledi. Daha sonra da Kovid-19 olduğunu söyleyip tükürdü.

CNN’in haberine göre, Massachusetts eyaletinde yaşanan olayda, bir adam yürüyüşçülere “Maske takmıyor musunuz?” diye sordu. Kadınlardan biriyse “Umurumda değil. Dışardayken maske takmayacağım” cevabını verdi.

Daha sonra onlara kanunun böyle olmadığını ve sorumsuz olduklarını söyleyen adam “Kovid-19’um” deyip onlara tükürdü.

Ardından “Testim pozitif çıktı” ifadelerini kullanıp tekrar tüküren adama yürüyüşçüler, “İyi misin?” diye sordu. 60 yaşlarındaki adam “Hayır. Yakında siz de olmayacaksınız” dedi ve son bir kez daha tükürdü.

Öte yandan, Massachusetts polisi, olayın iç yüzünü öğrenebilmek için adamı arıyor. Kadınların çektiği videoyu kamuoyuyla paylaşan polis, birisinin onu ihbar etmesini umuyor. Eyaletin Ashburnham bölgesinden Polis Chris Conrad, şu ifadeleri kullandı:

Olay düşmanca, uygunsuz ve tehditkar. Saldırganca bile olabilir.

Conrad, olayın nasıl yaşandığına bağlı olarak adamın saldırı ve biyolojik ajanla sahte tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

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