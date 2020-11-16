Maske takmayan vatandaş yiyeceği cezayı öğrenince şoke oldu

İstiklal Caddesi’nde polis ve zabıta ekiplerince yapılan maske ve sigara denetiminde kurallara uymayanlara ceza yağdı. Dişçi randevusuna yetişmeye çalıştığını söyleyen bir kişi maske takmadığı için ceza yiyeceğini öğrenince ilginç bir tepki verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, Korona virüs tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetlemelerde çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu birçok kişinin kurallara uymayarak sigara içtiği ve maske takmadıkları görüldü. Ekipler tarafından bu kişilere Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet suçundan ceza kesildi.

Dişçi randevusunu bahane etti, cezayı öğrenince şoke oldu

Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaşı fark eden polis ekipleri ceza kesmek onu yanına çağırdı. Polis, maske takmadığı için kendisine ceza kesileceğini söyledi. Bunun üzerine vatandaş, dişçi randevusu olduğunu ve oraya yetişmeye çalıştığını bahane ederek, “Dişçi randevum var, oraya gideceğim ve geç kaldım. Dişçi bekliyor beni, maskem çenemdeydi koşuyordum” dedi. Ne kadar ceza ödeyeceğini soran vatandaş “900 TL ceza kesildi” yanıtını alınca büyük bir şaşkınlık yaşayarak “Şaka yapıyorsunuz” şeklinde tepki verdi. Polisin kendisine ceza yazmasının ardından yoluna devam etti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin maske ve sigara denetlemelerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

