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Maske takmayan vatandaştan polise tehdit! 'Senin ismini öğreneceğim ben'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.

Maske takmayan vatandaştan polise tehdit! 'Senin ismini öğreneceğim ben'

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan bir vatandaşın “Senin ismini öğreneceğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı. Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir vatandaş ise, polisin eline sert temasta bulundu. Sakinliğini koruyan polis ekipleri, şahsa maske takmamaktan dolayı 900 TL para cezası kesti. Maskesini çantasında taşıyan başka bir vatandaş ise, “Telefonla konuşuyordum çantama koydum” diyerek kendini savundu.

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"CEZAMIZI ÖDERİZ, SORUN DEĞİL"

Sigara içmek için maskesini çıkaran bir vatandaş, “Keşke ilk başlangıç sürecinde böyle devam etseler de öyle ceza yeseydik. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Devlet görevlileri görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz hiç sorun değil. Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesiyorlar, hiçbir şey demiyorum" diyerek uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

İHA

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