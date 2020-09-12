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Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere ‘kimliğimi evde unuttum’ diyen Abdurrahman K., karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkartması dikkat çekti.

Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı.

'BENİ CEZA İLE Mİ KORKUTACAKSINIZ'

Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, Abdurrahman K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı. Yaşlı adam polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız" diye tepki gösterdi. Cezanın ardından "takmıyorum” diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.

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Kaynak: DHA

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