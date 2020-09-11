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Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis el attı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis el attı. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Alanyurt hattında çalışan bir otobüste yaşandı. Maskesiz yolculuk yapan D.T. isimli kişiyi fark eden otobüs sürücüsü vatandaşı maske takması hususunda uyardı. Ancak tüm tüm ısrarına rağmen D.T. isimli yolcu maske takmayı reddedince, otobüsten inmesini istedi. Ancak D.T. otobüsten inmeyi de kabul etmedi.

Polis kontrol noktasında otobüsü durdurdu
Polisi arayarak ihbarda bulunan otobüs şoförü seyir halindeyken denetim yapan polisleri fark edince otobüsü o noktaya sürdü. Noktaya geldiğinde otobüsün kapılarını kapatıp aşağıya inen şoför polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine otobüse giren polisler maske takmayan D.T.’ye ceza kesti.
Hakkında işlem yapılmasına sinirlenen D.T., "Ben 3 lira para verdim. Beni aşağı nasıl indirirsin" diyerek araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Polis müdahale ederek tartışmayı sonlandırdı.

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