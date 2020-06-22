Maske takmayanlara ceza uygulaması başladı

Uygulamayı ihlal edenlere 900 lira ceza kesilecek.Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valisine gönderdiği maske takma zorunluluğu talimatı yürürlüğe girdi. Buna göre bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek.

Talimatta, salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra, maske kullanımının da son derece önemli olduğu işaret ediliyor. Ayrıca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğine dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Bakanlık, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve denetimlerin artırılmasını da istedi.

Bakanlığın belirlediği kurallara göre dört gün boyunca kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirildi.

İllerde maske kullanımı zorunluluğu