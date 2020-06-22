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Maske takmayanlara ceza uygulaması başladı

22.06.2020 08:32 | Son Güncelleme

Türkiye’de koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu getiren uygulama başladı.

Maske takmayanlara ceza uygulaması başladı

Uygulamayı ihlal edenlere 900 lira ceza kesilecek.Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valisine gönderdiği maske takma zorunluluğu talimatı yürürlüğe girdi. Buna göre bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek.

Talimatta, salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra, maske kullanımının da son derece önemli olduğu işaret ediliyor. Ayrıca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğine dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Bakanlık, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve denetimlerin artırılmasını da istedi.

Bakanlığın belirlediği kurallara göre dört gün boyunca kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirildi.

İllerde maske kullanımı zorunluluğu

Türkiye'de 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takılması zorunluluğu bulunuyor.

Vaka sayısında bin 192 artış

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün bin 192 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, bin 412 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı ise 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadesini kullandı.

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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