Maske Takmayı Reddeden Kongre Üyesi Corona’ya Yakalandı

Teksas’ın yerel televizyonlarından KETK-TV’ye açıklama yapan Gohmert, ‘‘Bu gerçekten ironik çünkü birçok kişi benim maske takmamamı olay haline getirmişti, ancak son bir ya da iki haftadır, son dört ayda takmadığım kadar çok maske taktım’’ dedi.

Gohmert’in temsil ettiği Teksas eyaleti, ekonomik açılmanın ardından Corona virüsü vakalarının hızla arttığı yerlerden biri konumunda bulunuyor. Gohmert, Beyaz Saray’da yapılan sağlık taraması sırasında uygulanan testte pozitif çıktığını ve 10 gün boyunca karantinada kalacağını bildirdi.

Adalet Bakanı William Barr, Salı günü Kongre’de Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermişti. Adalet Bakanlığı sözcüsü, Barr’ın da Kongre üyesi Gohmert ile teması nedeniyle Corona virüsü testi olacağını bildirdi.

Corona virüsüne karşı sağlık yetkililerinin tavsiye ettiği önlemlerin başında gelen maske takma uygulamasını reddeden isimlerden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Louie Gohmert, Corona virüsüne yakalandı. Bu durum Kongre’nin başka üyelerinin de virüse yakalanmış olabileceği endişesine neden oldu.

Sağlık uzmanlarının salgının yayılmasını önlemekte son derece önemli olduğuna vurgu yaptıkları maskeler, ABD’de siyasi kutuplaşmanın da sembolü haline geldi. Başkan Donald Trump’ın son döneme kadar maske takmaya sıcak yaklaşmaması ve kamuoyu önünde maske takmaması üzerine Gohmert gibi bazı Cumhuriyetçiler de benzer tavır sergiledi.

Salı günkü oturumda Adalet Komisyonu’nun başkanı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Nadler, komisyonun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Jim Jordan’ın da aralarında olduğu bir dizi Cumhuriyetçi’yi maske takmadıkları için eleştirmişti.

Nadler Twitter’dan yazdığı mesajda Gohmert’e acil şifalar diledi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluğun lideri Steny Hoyer ise tüm meclis üyelerine test uygulanmasını değerlendireceğini bildirdi.

Reuters haber ajansını rakamlarına göre ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçerken, vaka sayısıysa 4 milyon 400 bine yaklaştı. Eyaletlerin ekonomilerin yeniden canlanması için salgına karşı alınan sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasakları gibi önlemleri kaldırmaya başlamasından bu yana vaka sayılarında artış yaşanıyor.