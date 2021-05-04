Maske takmayı reddeden sağlık çalışanına para cezası

Eskişehir’deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi’ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu’yu uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu’ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz” dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

"MASKE TAKILMASI İÇİN OHAL OLMASI GEREKİYOR"

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.

Yapılan işlemin ardından Selime Topçu, bölgeden ayrıldı. (DHA)

