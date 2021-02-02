Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Tuzla’da maske takmayıp polise direnen ve telefonda konuştuğu kişiye söylediği ‘bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan Cihan Aksu’nun, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İHA'nın haberine göre, Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki 3 polis memuru katılırken, tutuksuz sanık Cihan Aksu ise gelmedi.

"ZOR KULLAN, GÖRÜŞÜRÜZ O ZAMAN" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memuru M.A., “Tuzla'da Devriye Ekipler Amirliği'nde grup amiri olarak görev yapıyorum. Olay günü maske ve sosyal mesafe uygulaması ile ilgili denetim yapıyorduk. Sanık motosikletin üzerinde yavaşça yanımıza yaklaştı. Maskesinin olmadığını gördük. 'Masken nerede?' diye sorduk. 'Maskem var ya işte' diyerek boğazlığını gösterdi ve yukarı çekip indirdi.

'Ben motorun üzerindeyim takmak zorunda değilim' dedi. Ben de idari işlem yapacağımı belirterek kimliğini istedim. 'Vermiyorum kimliğimi' dedi. Ben de sanığa kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu, yoksa zor kullanma yetkimizin olduğunu söyledim. Bunun üzerine, ‘zor kullan, görüşürüz o zaman’ dedi” diye konuştu.