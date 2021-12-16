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Maske tartışması mahkemede bitti! ''Suratın koronavirüse benziyor''

16.12.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı’ndan Okinawa’ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu maske takmayan yolcu karşısındaki kişiye ''yüzün koronavirüse benziyor'' dedi. Söz konusu tartışmada taraflar mahkemelik oldu.

Maske tartışması mahkemede bitti! ''Suratın koronavirüse benziyor''

Japonya’da uçakta maske takmayan bir yolcu, kendisini uyaran yolcuya "Suratın korona virüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı. Hakaretle suçlanan şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

''YÜZÜN KORONAVİRÜSE BENZİYOR''

İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı. Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANMA KARARI

Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı. Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım’da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Japonya
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