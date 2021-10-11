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  4. Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret! İstenen ceza belli oldu

Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret! İstenen ceza belli oldu

11.10.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da polis ekiplerinin maske takmayan kız arkadaşını uyarması üzerine çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genç hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret! İstenen ceza belli oldu

Olay, Üsküdar’da 25 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri denetimler sırasında maske takmayan bir kadını uyararak, idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

"MASKE TAK" TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Bunun üzerine kadının erkek arkadaşı M.K. (22), polisler ile sözlü tartışmaya girdi. M.K., tartışma sırasında Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler söyledi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli M.K.’nin ifadesine yer verildi. M.K. ifadesinde, olay tarihinde Üsküdar Kaymakamlığı önünde bulunduğu sırada kolluk kuvvetlerinin kendisini çağırdığını, kendisinin maskesinin takılı olduğunu ancak yanında bulunan kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskesini bir anlık çıkardığını söyledi. M.K., polis ekiplerinin kendilerine cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine orada bulunan diğer maskesiz kişileri göstererek onlara da cezai işlem uygulanmasını istediğini, polis ekiplerinin kimliğini istemesi üzerine kız arkadaşını arkasına aldığını söyledi. Bu sırada polislerle aralarında münakaşa yaşandığını söyleyen şüpheli, Cumhurbaşkanına hakarette bulunmadığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, şüpheli M.K.’nın sarf ettiği sözleri Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile söylediği kaydedilerek, şüphelinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Cumhurbaşkanı Üsküdar Recep Tayyip Erdoğan
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