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  4. Maske Tavan Fiyatı 1 TL Olarak Belirlendi

Maske Tavan Fiyatı 1 TL Olarak Belirlendi

07.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Maske satışının serbest bırakılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından bugün yapılan açıklamayla, maske de tavan fiyatın 1 TL olacağı belirtildi.

Maske Tavan Fiyatı 1 TL Olarak Belirlendi

Maske satışının serbest bırakılacağının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından bugün yapılan açıklamayla maske de tavan fiyatın 1 TL olacağı belirtildi. Maskelerin marketlerde, eczanelerde, medikal ürün satan mağazalar ve internet üzerinden satılacağı açıklandı. Maske satışına ilk olarak 8 Mayıs Cuma günü itibariyle vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul'da başlanacak ardından diğer büyükşehirler ve diğer şehirlerde maskeler satışa çıkacak. Maskeler 50'li paketler halinde satılacak.

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