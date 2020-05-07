Maske Tavan Fiyatı 1 TL Olarak Belirlendi

Maske satışının serbest bırakılacağının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından bugün yapılan açıklamayla maske de tavan fiyatın 1 TL olacağı belirtildi. Maskelerin marketlerde, eczanelerde, medikal ürün satan mağazalar ve internet üzerinden satılacağı açıklandı. Maske satışına ilk olarak 8 Mayıs Cuma günü itibariyle vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul'da başlanacak ardından diğer büyükşehirler ve diğer şehirlerde maskeler satışa çıkacak. Maskeler 50'li paketler halinde satılacak.

