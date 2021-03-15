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  4. Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırmıştı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırmıştı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım

15.03.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırmıştı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldıran S.G. (43), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay günü alkollü olduğunu söyleyen S.G., "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçenin Durugöl Mahallesi 1071’nci Sokak'ta meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi’nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.’nin evine gitti. Koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.’nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı. Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.'nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

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'PİŞMANIM'

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.G., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

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maske polis
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