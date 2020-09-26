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Maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, "Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım" dedi.

Maske uyarısı yaptığı için darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit, hastaneye gelen Furkan T.'ye maskesini doğru takması için uyarıda bulundu. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Furkan T. bu uyarının ardından sağlık çalışanına yumruk atarak darp etti. Gözünden yaralanan Babayiğit, acil ameliyata alındı.

TERS BAKTIN DEDİ YUMRUK ATTI

Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından konuşan sağlık çalışanı Babayiğit, "Ben orada herkesi maskesini doğru takması için uyardım. Ağız, burun tam kapatılacak şekilde maskenizi takın dedim. Bazı kişiler hemen uyarıları dikkate alıp maskesini taktı. Bu kişi iki defa düzeltti sonra tekrar çıkardı. Tekrar uyardım bu defa bana küfretti. Küfrü umursamadım. Güvenliği arayıp bu hasta yakınını almasını söyledim. Muayene girip çıktılar, tam sırada yanımdan geçerken 'sen bana ters baktın' dedi. Montunu çıkardı, benim gözümün ortasına vurdu. Hiçbir tartışma olmadı, kişiyi bile tanımıyordum. Hemen acil cerrahiye gittik, sonra ameliyata aldılar" dedi,.

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"ŞU AN SOL GÖZÜM GÖRMÜYOR"

Babayiğit, "Saat 13.30 gibi ameliyata girdim, 15.30 gibi ameliyattan çıktım. Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım. Hekimler kesin bir şey söylemediler daha ama düzelebileceğini söylediler. Önümüzde uzun bir süreç var" ifadelerini kullandı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Furkan T.'ye acıdığını söyleyen Babayiğit, bu kişilerin kontrollü olarak hastanelere girmesi gerektiğini belirtti. Babayiğit, "Ben bugün gözümden oldum ama bazı sağlık çalışanları canlarını veriyor. Ben sadece maske için yardımcı oldum. Kötü bir şey de söylemedim. O kişiye acıyorum. Ailesi var, bizden enfeksiyon kapıp başkasına taşıyabilir. Elini kolunu sallayarak hastaneye girme hakları yok. Güvelik ya da polis eşliğinde girmeli. Bugün bana yarın başkasına zarar verebilir" diye konuştu.

(DHA)

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