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Maske uyarısında bulunan 2 doktora çirkin saldırı

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Maske uyarısında bulunan 2 doktora çirkin saldırı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir doktor, iddiaya göre muayene için gelen kişilerden maske takmasını istemesinin ardından çıkan tartışmada darp edildi. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir başka doktor da kafasına sert bir cisimle vurulması neticesinde yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, muayene için gelen 2 kişi aile hekimi Savaş Aşçı tarafından maske takmaları konusunda ikaz edildi. İkazın ardından ikili ve doktor arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ 2 DOKTORU DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeri girmesiyle 1’i kadın 3 kişi Avcı’yı darp etti. Bu sırada gürültüleri duyarak olay yerine gelen ve yaşanan kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert bir cisimle darbe alarak yaralandı.

DOKTORLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar hızla bulundukları noktadan ayrıldı. Adrese gelen ambulanslar ile yaralı doktorlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Aile Sağlığı Merkezine gelerek detaylı araştırma yapan polis ekipleri, Aile Sağlığı Merkezinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırganların Ç.Ş. (37) adlı kadın ile Ç.D. (21) ve Ç.V (18) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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