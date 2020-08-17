HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maske var ama... Canlarını hiçe saydılar

Maske var ama... Canlarını hiçe saydılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Canlarını hiçe sayan 4 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu görenlere 'pes' dedirtti. Kameralara yansıyan anlarda tehlikeli yolculuk saniye saniye kayda alınırken, mesafe kuralını umursamayan ailenin maske takması dikkatten kaçmadı.

Maske var ama... Canlarını hiçe saydılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklette 2'si çocuk 4 kişi yolculuk etti. Ortaya çıkan görüntü bu kadar da olmaz dedirtti. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde seyir eden 4 kişilik aile maske takmasına rağmen bir motosiklete binerek sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem alınmaksızın seyrettiği anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar! Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar!
Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!Belarus’ta neler oluyor? Belarus seçimleri ile ortalık karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Fazla yolcu şoku! Minibüsten indirilince aracın camını yumrukla kırdı
Minibüsten indirilen fazla yolcu camı böyle kırdı!
Yargıtay'dan 'Cinlerim var' diyerek dolandıran sanığa kötü haber
Yargıtay'dan 'Cinlerim var' diyerek dolandıran sanığa kötü haber
Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar! Otomobilleri durdurup dans ettiler
Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar!
Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler
Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler
Hindistan'da vahşet: Tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi
Hindistan'da vahşet: Tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi
Nekropol alanı dışında ortaya çıktı! Aydın'da heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.