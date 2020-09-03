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Maske ve sosyal mesafe denetiminde ilginç tepki: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takanlar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla ve sözlü bir şekilde uyardı.

Denetim sırasında zabıta ekipleri bir vatandaşı yolundan çevirip maskesini takması konusunda uyardı, vatandaşın tepkisi ise “Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil” şeklinde oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısının ardından maskesini takan vatandaş ise yoluna devam etti.

(İHA)

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