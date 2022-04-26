MASKE YASAĞI KALKACAK MI? Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'nın flaş açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağı aktarıldı. Bu son dakika gelişmesi sonrası maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bakan Koca'nın açıklaması ve ayrıntılar haberimizde.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saha önce yaptığı açıklamada Bilim Kurulu Toplantısı'nın 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın 26 Nisan Salı (bugün) yapılacağını şu sözlerle aktardı:

"Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak."

Bakan Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı bugün netleşecek.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısında maske ile ilgili önemli kararların alınacağı öngörülüyor.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi gündemde.

Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'de açıklamalarda bulunacak.

