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MASKE YASAĞI KALKACAK MI? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca açıkladı!

26.04.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu Toplantısı bugün mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önce 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını açıkladığı toplantıya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Dikkat çeken açıklama sonrası maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

MASKE YASAĞI KALKACAK MI? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca açıkladı!

Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'nın flaş açıklaması sonrası konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Söz konusu açıklamanın ardından maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bakan Koca'nın açıklaması ve ayrıntılar haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saha önce yaptığı açıklamada Bilim Kurulu Toplantısı'nın 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Son açıklamaya göre; Bilim Kurulu Toplantısı 26 Nisan Salı (bugün) yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek."

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu Toplantısında maske ile ilgili önemli kararların alınacağı öngörülüyor.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi gündemde.

Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

OKULLARDA VE KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Artık zihnimizden çıkarma vakti geldi. Daha güvendeyiz çünkü aşımız var. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda hastalarımız azalmaktadır. Bilim kurulunda salgında gelinen son durumu ele alacağız. Bu en önemli toplantı olacak."

Bakan Koca, "Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar değil kişisel önlemlerin alındığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı bugün netleşecek.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

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