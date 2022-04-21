Maske yasağı kalkıyor mu? Bakan Koca tarihi duyurdu! Kapalı alanlarda ve okullarda maske zorunluluğu var mı?

Pandemi döneminde zorunlu hale getirilen maske ile ilgili alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Gelecek hafta Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda konunun konuşulup gündeme gelmesi bekleniyor. Peki maske zorunluluğu kalkacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bu hafta yapılması planlanmakta olan Bilim Kurulu toplantısının 'en önemli toplantı' olacağını aktaran Bakan Koca, 20 Nisan Salı günü toplantı tarihi hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, toplantı için 27 Nisan 2022 tarihine işaret etti.

Maske zorunluluğu hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

TOPLANTI 27 NİSAN'DA YAPILACAK

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada ise şöyle dedi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ"

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Bakan Koca sözlerini şöyle devam ettirmişti:

"Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız."



