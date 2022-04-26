MASKE YASAĞINDA DEĞİŞİKLİK! Maske yasağı tamamen kalktı mı? Kapalı alanlarda maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı?

Maske takma zorunluluğu, yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından netliğe kavuştu. Vatandaşlar oobüslerde, okullarda, uçaklarda maske takma zorunluluğunun kalkıp kalmadığını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Ankara Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan toplantıda kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonunda kapalı alanlarda da maske yasağı kaldırıldığını açıkladı. İşte toplantının detayları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan şunları açıkladı;

"Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.

Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık."

MASKE YASAĞI TOPLU TAŞIMA VE SAĞLIK KURULUŞLARI DIŞINDA KALKTI MI?

Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı alındı. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalkarken, sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında bu uygulama devam edecek.

