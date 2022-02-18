Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Bakan Koca konuşmasında gelecek haftaya işaret ederek detaylı açıklama için gün verdi. Peki maske zorunluluğu kalkacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu düşündürtmeye başladı. Vatandaşlar maskenin kalkıp kalkmayacağını merak ederken Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"MASKELERİN NE ZAMAN ÇIKACAĞI KONUSU DA DAHİL OLMAK ÜZERE..."

Koca konuyla ilgili "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini ifade ederek “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." cümlelerini kullandı.

