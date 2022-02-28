Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Koca konuşmasında bir sonraki haftaya işaret ederek detaylı açıklama için gün vermişti. Peki maske zorunluluğu kalkacak mı?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın sonrasında gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu düşündürtmeye başladı. Vatandaşlar maskenin kalkıp kalkmayacağını merak ederken Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etmişti.

Bakan Koca konuyla ilgili "Gelecek hafta Çarşamba veya Perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini de açıkladı. Konuyla ilgili ise “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Maskeler ile ilgili son durum yapılacak toplantı sonrasında belli olacak.



