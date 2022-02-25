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Maske zorunluluğu kalksın mı devam mı etsin? 'Maskesiz günler' için Mart ayı işaret edilmişti

25.02.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske zorunluluğunun kaldırılacağı iddiası sokağın da en önemli gündem maddelerinden bir oldu. Uzmanlar konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparken vatandaşlar da maske için 'Kalsın mı çıksın mı?' tartışmalarına başladı. Kimi maskeden bunaldığını ve aşıların etkisi nedeniyle maskenin çıkması gerektiğini savunurken, kimisi de tehlike sona erene kadar maske takmamız gerektiğini savunuyor.

Maske zorunluluğu kalksın mı devam mı etsin? 'Maskesiz günler' için Mart ayı işaret edilmişti

Maskeli günlerin sonuna mı geldik? Avrupa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başarılı sonuçlarının ardından pek çok ülkede maske zorunluluğu kalktı. Bazı ülkelerin maskeyi çıkarmasının ardından Türkiye'de de benzer bir karar alınabileceği konuşulmaya başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı "Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok" derken, gözler Bilim Kurulu'nun alacağı karara çevrildi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Uzmanlar maske zorunluluğunun kaldırılması konusunda ikiye bölünürken, sokakda da durum çok farklı değil. Vatandaşlar benzer bir maske kararının Türkiye’de uygulanmasının doğruluğunu tartışıyor. Kimisi maskenin çıkması gerektiğini savunurken, kimisi de tehlike sona erene kadar maske takmamız gerektiğini savunuyor.

"VATANDAŞLAR BUNALDI"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ankara esnafından Semra Kantar, “Maske zorunluluğu kalkmalı artık. Çünkü vatandaşlar da bunaldı ve yeteri kadar kurallara uymamaya başladık. Ben de bazen maskemi çıkartıyorum. Maskenin de yeteri kadar koruduğunu düşünmüyorum.” dedi. Temel Yurdakul da “İnsanlar maskeden çok bunaldı, zaten herkes bağışıklık kazandı.” ifadelerini kullandı. Yaşar Bozkurt, “Ben de artık sadece toplu taşımada kullanıyorum. Sokakta da çoğu kişide maske takmıyor.” şeklinde konuştu. Öğrenci Mahmut Mücahit Tavukçu şöyle konuştu: Artık Kovid’e grip gözüyle bakıp hayatımıza devam etmeliyiz.

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"VAKALAR YENİDEN ARTABİLİR"

Esnaf Ferhat Arslanol “Eğer maske kısıtlaması kalkarsa vakalar yeniden artabilir.” görüşünü savundu. “Maskeyi takmaya biraz daha devam etmeliyiz” diyen Furkan Eviren, “Kovid geçirdikten sonra maskenin önemini daha çok anladım. Ayrıca tozlu bir yerde çalıştığım için maske takmam çok avantajlı oluyor.” ifadelerini kullandı. Öğrenci Nida Gizem Güneş “Maske artık benim bir parçam oldu. Kovid geçirmediğim için de hasta olmak beni tedirgin ediyor. Bundan dolayı maskeye devam etmeliyiz. Soğuk havalarda da yüzümüzü koruyor.” şeklinde konuştu.

MART AYINI İŞARET ETTİ: KISITLAMALAR KALKACAK

Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, dikakt çeken açıklamalarda bulundu. Mart ayını işaret eden Doç. Dr. Savaşçı, "Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM’de dolaşabiliriz" diye konuştu.

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KORONAVİRÜS SALGINI HIZ KESTİ

Türkiye’de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Covid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

"HASTANEYE YATIŞLARDA AZALMA VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir’in Türkiye’de üretimine hız verildi. İlacın Covid hastalarında kullanımı ile birlikte hastane yüklerinin daha da azalması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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