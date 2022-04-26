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Maske zorunluluğu kalktı mı? 26 Nisan Bilim Kurulu kararları ne? Toplu taşımada maske yasağı devam ediyor mu?

26.04.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske yasağı, Bilim Kurulu Toplantısının ardından gündemde yer alan en önemli konulardan biri oldu. Toplantı sonrası vatandaşlar, maske zorunluluğu kalktı mı, maske zorunluluğu devam ediyor mu? şeklinde sorular sorulmaya başlandı. Alınan kararlardan sonra kapalı alanlarda, otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı devam ediyor mu merak ediliyor. İşte haberin detayları!

Maske zorunluluğu kalktı mı? 26 Nisan Bilim Kurulu kararları ne? Toplu taşımada maske yasağı devam ediyor mu?

Maske zorunluluğu gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. 26 Nisan Salı günü yapılan Bilim Kurulu kararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen Bilim Kurulu bugün gerçekleşti. Toplantının en önemli konusu kuşkusuz maske zorunluluğuydu. 2 yılı aşkın bir süredir takılan maskelerin kalkıp kalmayacağı toplantının ana konusuydu. İşte 26 Nisan Bilim Kurulunun aldığı maske kararları...

OTOBÜS, METROBÜS, UÇAK VE METRODA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı 26 Nisan Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında netlik kazandı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Alınan kararlar şöyle;

UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER

  • Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR testsonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

Maske zorunluluğu kalktı mı? 26 Nisan Bilim Kurulu kararları ne? Toplu taşımada maske yasağı devam ediyor mu?

MASKE KULLANIMI

  • Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

  • Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ

  • Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

PCR TESTİ

  • Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazıistenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

Maske zorunluluğu kalktı mı? 26 Nisan Bilim Kurulu kararları ne? Toplu taşımada maske yasağı devam ediyor mu?

SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI

Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

  • Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

  • Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

  • 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

  • Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

  • Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
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Anahtar Kelimeler:
maske bilim kurulu
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