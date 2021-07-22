Maske Zorunluluğu Los Angeles'ı İkiye Böldü

15 Haziran’da ekonomisini yeniden açan California eyaletinde Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında hızlı bir yükseliş kaydedildi. Son haftalarda günlük vaka sayılarının bini aştığı Los Angeles’ta kısıtlamaların gevşetilmesinden kısa süre sonra maske kullanımı yeniden zorunlu oldu. Bölgede endişeye neden olan yeni düzenleme Los Angeles sakinlerini ise ikiye böldü.

California eyaletindeki Los Angeles kenti, kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirdi.

Bölgede bu kez aşılanmış olanlar da maske zorunluluğuna tabi tutuluyor.

Açıklamalar, 15 Haziran’da ekonomisini yeniden açan California eyaletinde Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ardından geldi. Yetkililere göre ABD’de Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının çoğu, aşı olmamış kişilerde görülüyor.

Amerika'nın en büyük kentlerinden Los Angeles’ta halk sağlığı yetkilileri, vakalarda görülen hızlı ve devamlı artışın kapalı mekanlarda maske zorunluluğuna dönülmesine neden olduğunu kaydetti.

Uygulamanın istisnalarıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmazken, bölge sağlık yetkilileri kişilerin restoranlarda maskelerini çıkarabileceklerini söyledi.

Yetkililer, yeni yürürlüğe giren kurala kent sakinlerinin ve işletmelerin uymaması durumunda yaptırım yoluna gitmek yerine kişileri eğitmeye odaklanacaklarını bildirdi.

Los Angeles'ta son bir haftadır her gün bini aşkın yeni vaka görülüyor. Hastalığın bulaşma oranında da önemli artış yaşandı. Maske zorunluluğunun yürürlüğe girdiği gün bin 635 yeni vaka kaydedildi ve hastaneye yatanların sayısı 500’ü aştı.

Düzenleme Los Angeles sakinlerini de ikiye böldü.

Los Angeles sakini Ceylan Caroğlu, "Açıkçası ben baya destekliyorum. Çünkü ilk başta biraz erken açıldı gibi hissetmiştim. Çünkü herkesin aşılanması tamamlanmamıştı. Ve tekrar şimdi Delta’nın da gelmesi üzerine, içerde kapalı alanlarda maske kullanılması bana akıllı bir yol olarak geliyor şu anda" diyor.

Los Angeles sakini Alp Kiremitçi, "Ben çok memnun değilim yeni maske konusunda, zaten eyaletin yaklaşık yüzde 52’si aşı oldu diye biliyorum. Bence maske kullanımı yerine devletin, aşı olmaya daha yardımcı olabilecek ve insanları ikna edebilecek programlara yatırım yapması veya onlara öncelik vermesi bence daha önemli. Çevremde olan var, hala sorgulayan var onlara tabii ki saygıyla yaklaşmak gerekiyor ama sonuçta sonuçları da belli olan bir aşı var önümüzde o yüzden bence devletin…burada mesela kuralar oluyor 10 bin dolar çekiliş veya şunu kazanıyorsun bunu kazanıyorsun onlar ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama işe yarayan o tür teşvikler verilmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. şeklinde konuşuyor." şeklinde konuşuyor.

Los Angeles'ta kış aylarında Corona virüsü vaka ve ölümleri rekor sayılara ulaşmış, hastanelerin kapasitesi dolmuş, hastalar ve ambulanslar acil servislerin kapısında sıra olmuştu.

Şimdiyse California’da hastaneye yatanların sayısı 1700’ün üzerinde. Bu, Nisan ayından bu yana görülen en yüksek sayı.

Uzmanlar ve eyalet yetkilileri vakaların önüne geçebilmek ve toplum bağışıklığını sağlayabilmek için sık sık aşı olma çağrılarını yineliyor. Çünkü aşılar hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlıyor, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını düşürüyor. Klinik deneyler tek doz halinde yapılan J&J aşısının ABD’de yüzde 72 etkili olduğunu göstermişti. Pfizer ve Moderna’nın aşılarıysa yüzde 95 etkili.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin incelemesinde, aşıların farklı varyantlara karşı ne kadar etkili olduğunun bilinmediği uyarısı yapıldı.

Tam aşılanmış olanlar arasında vakaların görülmesi ise yaygın bir durum değil. 1 Ocak ve 30 Haziran arasında California’da aşılanan 20 milyon kişiden yalnızca 8 bin 699’u hastalığa yakalandı.

