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  4. Maske zorunluluğunu yasaklamıştı! Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı

Maske zorunluluğunu yasaklamıştı! Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı

18.08.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Texas'ta maske düzenlemelerini yasaklayan Vali Greg Abbot’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Maske zorunluluğunu yasaklamıştı! Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 2020 yılında aşı olan Abbot’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığın semptomlarını yaşamadığı ifade edildi.

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Açıklamada Kovid-19'a yakalanan Vali’nin Regeneron firmasının monoklonal antikor ilacını kullandığı kaydedildi.

MASKENİN ZORUNLU TUTULMASINI YASAKLAMIŞTI

Maske düzenlemelerine karşı olan Abbot, Texas’ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu tutan yöneticilere para cezası getirmişti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 15 BİN

Texas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu.

Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45’inin dolması üzerine üzerine Vali Abbot geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek Kovid-19 hastalarına yer açmalarını istemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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