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Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı! "Pandeminin artık sonuna geldik"

23.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske zorunluluğunun kalkması gündemdeyken gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Kritik toplantı öncesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaptığı açıklamada artık pandeminin sonuna geldiğimizi söyledi. Mart ayında pek çok kısıtlamanın kalkacağını savunan Savaşçı, "Maskesiz olarak dolaşacağız" diye konuştu.

Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı! "Pandeminin artık sonuna geldik"

Maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağıyla ilgili karar için gözler Bilim Kurulu'na çevrilirken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Omicron’un etkisi ile pandemide son noktaya gelindiğini belirten Savaşçı, "Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler" dedi. Mart ayında pek çok kısıtlamanın kalkacağını savunan Savaşçı, "Mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM’de dolaşabiliriz" diye konuştu.

PROF. DR. SAVAŞÇI: PANDEMİNİN SONUNA GELDİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantı ile enfekte olduğunu belirterek, "2 doz aşılıydım, 2 yılda hiç hasta olmamıştım. Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Tabi ki destek tedavileri, vitaminler aldık; ama özellikle aşılarımızın olması bu hastalığı bize çok hafif atlattırdı. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir. İklim değişikliği, globalleşen dünyada 3 yılda, 5 yılda bir farklı pandemiler görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzücü olarak sabit sayılı biraz daha devam edebilir" dedi.

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"AŞILIYSA MASKE TAKMASINA GEREK YOK"

Doç. Dr. Savaşçı, Omicron’un etkisi ile pandemide son noktaya gelindiğine vurgu yaparak, "İngiltere ve ABD’yi takip ettiğimiz için özellikle tam aşılıların mart ayından itibaren sadece toplu ulaşım araçlarında ve hastalık belirtileri gösterenler dışında maske takılmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Sadece hapşıran, öksüren, ateş belirtisi olanların maske takarak, etrafa bulaştırıcılığın önlenmesi lazım. Onun dışında vatandaşlarımız aşılıysa maske takmasına gerek yok. 2 yılda herkes nerede, ne yapacağını öğrenmiş oldu. Dolayısıyla artık daha bilinçliyiz. Omicron'da şunu gördük; özellikle aşılılarda gerçekten akciğer tutulumu olmadan, gripten de daha hafif belirtilerle seyrediyor. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler" diye konuştu.

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MART AYINI İŞARET ETTİ: KISITLAMALAR KALKACAK

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs belirtileri taşıyan kişilerin toplu alanlara girmeden maskeli olarak dışarı çıkmalarında sorun olmayacağını belirterek, "Tabi kişileri maskeli gördükleri kişiler ile temas kurmamaları gerekiyor. Burada aslında kişisel önlemler bilinçli şekilde ön plana çıkması lazım. Yoksa biz hayatımız boyunca maske takıp aşı yaptıramayız, böyle bir dünya düzeni yok. Sosyal, ekonomik, eğitim anlamında bu kadar kısıtlamayı dünya hayatı kaldırmaz. Özellikle 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullananlar, kış döneminde genel anlamda kapalı alana girdiklerinde, ulaşımda mutlaka maske takması gerekiyor. Bunu Uzak Doğu yıllardır uyguladı. Herhangi bir belirti gösteren kişi kendini evde izole ederek desteklemesi lazım, vücut da zaten o dönemde kendini dinlendirmek istiyor. Dikkat edersek aslında toplumsal bulaşmayı da önleyeceğiz" dedi.

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"MART AYINDA MASKESİZ DOLAŞABİLİRİZ"

Doç. Dr. Savaşçı, aşısız olanların maske takıp takmayacağına ilişkin ise "Aşısı olmayan kişilerin kendisini çok iyi koruması lazım, toplu alanlara girmemesi, maskesini hiç çıkarmaması lazım. Aşılı insan bu hastalığı çok hafif belirtiler ile geçireceği için normal iş hayatına, sosyal hayatına dönmesinde bir mahsur yok artık. Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM’de dolaşabiliriz" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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