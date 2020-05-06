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  4. Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışıyla ilgili yeni gelişme

Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışıyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yeniden satışına başlanacak olan maskelerle ilgili bilinmezlik sürerken, 1 liraya satılacağı iddiasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışıyla ilgili yeni gelişme

Koronavirüse karşı korunmanın en etkili yolu olan maskelerle iligli muamma devam ediyor. Türkiye'de, ilk etapta ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilen ve satışı yasaklanan maskeler, süreç içinde yaşanan aksaklıklardan dolayı yeniden satışa çıkacak fakat fiyatı ve nerelerden alınacağı ise henüz belli değil.

Konuyla ilgili ilk gelen bilgiler, tıbbı maskelerde üst limitin 1 lira olarak belirlendiği ve eczaneler ile marketlerde satılağı yönündeydi fakat Eczacılar Odası'ndan yeni bir açıklama geldi. Sözcü'den Damla Güler'e konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, '1 lira' iddialarını yalanlayarak bunun imkansız olduğunu ve henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

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