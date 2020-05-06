Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışıyla ilgili yeni gelişme

Koronavirüse karşı korunmanın en etkili yolu olan maskelerle iligli muamma devam ediyor. Türkiye'de, ilk etapta ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilen ve satışı yasaklanan maskeler, süreç içinde yaşanan aksaklıklardan dolayı yeniden satışa çıkacak fakat fiyatı ve nerelerden alınacağı ise henüz belli değil.

Konuyla ilgili ilk gelen bilgiler, tıbbı maskelerde üst limitin 1 lira olarak belirlendiği ve eczaneler ile marketlerde satılağı yönündeydi fakat Eczacılar Odası'ndan yeni bir açıklama geldi. Sözcü'den Damla Güler'e konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, '1 lira' iddialarını yalanlayarak bunun imkansız olduğunu ve henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

