Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü

İsrail, nüfusa oranla en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerin başında geliyor. Her ne kadar vaka sayısı nüfusa oranla yüksek olsa da İsrail’de aşılama sayesinde Ocak 2021’de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200’ün altına düşmüş durumda.

Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200’e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200’ün altına düştü.

Bu da İsrail’deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.

16 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 81'İ AŞILANDI

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Pfizer-BioNTech firmalarının ortaklaşa ürettiği Kovid-19 aşısı kullanılan ülkede, 5 milyon 356 bin kişiye ilk doz, 4 milyon 984 bin kişiye de ikinci doz yapıldı.

Bu da İsrail’de 16 yaş üstü kişilerin yüzde 81’ine Kovid-19 aşısının yapıldığı anlamına geliyor.

Aşılama sayesinde salgının etkisinin giderek azaldığı İsrail’de 21 Şubat’tan itibaren Kovid-19 önlemleri gevşetilmeye başlandı.

KAFELER AÇILDI

İsrail’de bu kapsamda, geçen ay itibariyle kafe ve restoranların müşteri kabul etmesine izin verildi, okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı.