Tün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonucunda maskeler, salgına karşı kullanılan en güçlü önlem oldu. Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan maskelerin ne zaman çıkarılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar maske kullanımının ne zaman biteceğini araştırıyor. Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama! İşte detaylar...

MASKELER NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, maske kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüsü bitirecek olan en büyük silahın "aşı" olduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, aşının ikinci dozu tamamlanan insan sayısının Amerika'da yüzde 38 olduğunu ve Amerika'da çok kalabalık yerler dışında, belirli bölgelerde maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Doç. Dr. Savaşçı, ülkemizde toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması ve yarısının aşılanması durumunda maskeye ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti. Bahsettiği koşulların gerçekleşmesi durumunda vaka sayılarının da azalacağını ifade eden Savaşçı, "Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.