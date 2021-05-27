HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama!

Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama!

27.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske kullanımının ne zaman sona ereceğine ilişkin vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama! Detaylar haberimizde...

Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama!

Tün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonucunda maskeler, salgına karşı kullanılan en güçlü önlem oldu. Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan maskelerin ne zaman çıkarılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar maske kullanımının ne zaman biteceğini araştırıyor. Maskeler ne zaman çıkar? Uzmandan açıklama! İşte detaylar...

MASKELER NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, maske kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüsü bitirecek olan en büyük silahın "aşı" olduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, aşının ikinci dozu tamamlanan insan sayısının Amerika'da yüzde 38 olduğunu ve Amerika'da çok kalabalık yerler dışında, belirli bölgelerde maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Doç. Dr. Savaşçı, ülkemizde toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması ve yarısının aşılanması durumunda maskeye ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti. Bahsettiği koşulların gerçekleşmesi durumunda vaka sayılarının da azalacağını ifade eden Savaşçı, "Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

Maskeler ne zaman çıkar? Uzmanlardan açıklama!

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürütüleceğini ve böylece Türkiye genelinde normalleşmenin hedeflendiğini belirtti. Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda 29 milyon doza ulaşıldığı bilgisini ifadelerine ekledi.

TOPLAM 270 DOZ AŞI ANLAŞMASI

Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 120 milyon doz BionTech, 50 milyon doz Sputnik ve 100 milyon doz Sinovac aşıları için anlaşma yapıldığını ifade etti. Toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını belirten Koca, ellerinde Türkiye nüfusunun 3 katından fazla aşı olduğu duyurarak "Bu güce güvenin" dedi.

1 Haziran 2021 sonrası için Sağlık Bakanlığı, aşılama hızını arttırmayı hedefliyor. Eylül sonuna kadar Türkiye'ye 120 milyon doz aşı gelmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bekçi alımı ne zaman olacak?Bekçi alımı ne zaman olacak?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Erdoğan: Müjdeyi milletime vermek istiyorum

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.