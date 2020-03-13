Maskeler renklendi! 1 saat içinde tükendi: Yoğun ilgi

"Ben Türkiye’nin tesettür üzerine e-ticaret yapan en büyük firmalarından birinin en büyük kurucu üyesiyim. Aynı zamanda tasarım ekibinin yöneticisiyim. Öncelikle bu fikir aslında üyelerimizden gelen talep üzerine çıktı. Yurt dışındaki üyelerimiz ' Maskelerin kötü görünümünü ortadan kaldırmak adına bir şey yapılmaz mı?' diye talepte bulundular. Genç üyelerimizden geldi özellikle bunlar. Çünkü maskeyle dışarı çıktığınızda iğreti bir durum gözüküyor. 'Bununla alakalı bir şey yapılamaz mı?' diye bir talepte bulundular. Bunun üzerine biz 'Bir ürün geliştirebilir miyiz' diye kumaşlar üzerinde çalışmaya başladık ve bu ürünümüz ortaya çıktı. Şu anda 5 desenle çıktık. Çok küçük, kupon bir deneme yaptık. Aslında üyelerimizin talebi olup olmayacağı ile alakalı biz de bilmediğimiz için bir deneme yapmak istedik. İnanılmaz bir talep gördü ürünümüz. Sitemiz üzerinde satışa çıkardıktan sonra 1 saat içinde tükendi."