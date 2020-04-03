Maskeler yüzlerindeki mutluluğu gizleyemedi

Nikah memuru ve şahitlerinin de taktığı maskeler eşliğinde kıyılan nikah ilginç görüntülere sahne olurken genç çift, Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti.

'BÜTÜN TEDBİRLER KAPSAMINDA NİKAHIMIZI KIYDIK'

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan 29 yaşındaki damat Hamdi Ersoy, nikah süreçlerinin sürekli iptal edip etmeyecekleri hakkında bir karar vererek geçirdiklerini ifade etti. Ailelerin katılamaması sebebiyle üzüntülü olduklarını da söyleyen damat Ersoy, "Süreç, öncelikle her 2 günde, 3 günde bir genelgeler yayınlanıyordu. İşi takip etmek gerçekten zordu. Aileler gelecek gibi hazırlık yapıldı. Bir gün onlar gelemeyecek diye iptal, bir gün gelecekler diye plan yaptık. Şehirlerarası hatlar çok sekteye uğradı.Bütün tedbirler kapsamında çok şükür kazasız belasız en azından bugün nikahımızı kıyabildik. Allah milletimize zeval vermesin, sağlık her şeyin başı" şeklinde konuştu.

'KORONAVİRÜS MUTLULUĞUMUZA ENGEL OLAMADI'

Damat, gelin ve iki şahit dışında nikah odasına alım yapılmadığını belirten damat Ersoy, buna rağmen Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti. "Zaten millet olarak pimpirikliydik, artık hepten pimpirikliyiz" diyen Ersoy, "Nikah için normalde 30-40 kişilik bir sayı düşünüyorduk ancak yeni genelgeyle sadece gelin, damat ve iki şahit haricinde odaya alım olmuyor. Zaten millet olarak pimpirikliydik artık hepten pimpirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken. İnşallah sonumuzgüzel olur. Korona, çok şükür mutluluğumuza engel olamadı" dedi.