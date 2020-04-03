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Maskeler yüzlerindeki mutluluğu gizleyemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle mutluluklarını ertelemek istemeyen Eskişehirli bir çift, nikaha maske takarak geldi. Önceden belirledikleri nikah tarihleri koronavirüs salgınına denk gelen Hamdi Ersoy ve Öznur Çetin çifti, aileleri ve sevenleri yanlarında olamasa da maskelerini takarak yeni bir hayata ’Evet’ dedi.

Nikah memuru ve şahitlerinin de taktığı maskeler eşliğinde kıyılan nikah ilginç görüntülere sahne olurken genç çift, Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti.

'BÜTÜN TEDBİRLER KAPSAMINDA NİKAHIMIZI KIYDIK'

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan 29 yaşındaki damat Hamdi Ersoy, nikah süreçlerinin sürekli iptal edip etmeyecekleri hakkında bir karar vererek geçirdiklerini ifade etti. Ailelerin katılamaması sebebiyle üzüntülü olduklarını da söyleyen damat Ersoy, "Süreç, öncelikle her 2 günde, 3 günde bir genelgeler yayınlanıyordu. İşi takip etmek gerçekten zordu. Aileler gelecek gibi hazırlık yapıldı. Bir gün onlar gelemeyecek diye iptal, bir gün gelecekler diye plan yaptık. Şehirlerarası hatlar çok sekteye uğradı.Bütün tedbirler kapsamında çok şükür kazasız belasız en azından bugün nikahımızı kıyabildik. Allah milletimize zeval vermesin, sağlık her şeyin başı" şeklinde konuştu.

'KORONAVİRÜS MUTLULUĞUMUZA ENGEL OLAMADI'

Damat, gelin ve iki şahit dışında nikah odasına alım yapılmadığını belirten damat Ersoy, buna rağmen Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti. "Zaten millet olarak pimpirikliydik, artık hepten pimpirikliyiz" diyen Ersoy, "Nikah için normalde 30-40 kişilik bir sayı düşünüyorduk ancak yeni genelgeyle sadece gelin, damat ve iki şahit haricinde odaya alım olmuyor. Zaten millet olarak pimpirikliydik artık hepten pimpirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken. İnşallah sonumuzgüzel olur. Korona, çok şükür mutluluğumuza engel olamadı" dedi.

'İPTAL ETMEYİ ÇOK DÜŞÜNDÜK AMA...'

Hiçbir şeyin hayal ettikleri gibi olmadığını bu sebeple nikahı iptal etmeyi çok düşündüklerini söyleyen 25 yaşındaki gelin Öznur Çetin ise, şöyle konuştu:

"Tabi öncelikle çok mutluyum. Ama hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. Eşimin de dediği gibi iptal oldu. Daha farklı şeyler düşünüyorduk, ailelerimiz de gelecekti. Onların da içinde ukde kaldı. İkimizin de ailesi il dışında tabi gelemediler. Salon iptal oldu,oda nikahı denildi. Oda nikahına da kimse alınmıyor. Tabi sağlık her işin başı, nasip böyleymiş. İnşallah bu zor günleri atlatırız, eski hayatımıza döneriz. Gerçekten birbirine sarılmak, birbirimizle konuşabilmek, bir yere gitmek gezmek çok değerliymiş. Biz bunu anladık bu süreçte. İnşallah her şey geçer, tek temennimiz o. Nikahı iptal etmeyi biz de çok düşündük bu süreçte ama etmedik. İnşallah hayırlısı olur ve iptal etmeyerek inşallah doğru tercih yapmışızdır." (DHA)

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