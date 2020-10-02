HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskelerini takmayan turistlere, Rus uyruklu minik Laura’dan ’maske’ dersi

Maskelerini takmayan turistlere, Rus uyruklu minik Laura’dan ’maske’ dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Antalya’da polisin yaptığı maske denetiminde ekiplerin yanına yanaşan 3 yaşındaki Rus uyruklu kızın sözleri, denetimde durdurulan maskesiz turistlere adeta ders verdi.

Antalya’da polisin yaptığı maske denetiminde ekiplerin yanına yanaşan 3 yaşındaki Rus uyruklu kızın sözleri, denetimde durdurulan maskesiz turistlere adeta ders verdi. ‘Benim maskem var’ diyen minik kız, polis amcasıyla da yumruk selamı yaptı.
Antalya’da polisin yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken, maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor. Dün kentin en işlek yaya caddelerinden birisi Kapalıyol’da polis maske denetimi gerçekleştirdi. Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu. Kentte birçok vatandaşın ise maske kuralına uyduğu gözlendi.

Maskesiz turistlere ders verdi
Denetim sırasında ise polisin yanına babasıyla yanaşan 3 yaşındaki Rus uyruklu bir kızın söyledikleri, o sıra maskesiz dolaşan ve denetime takılan yabancı 2 turiste ders verdi. Polis, turistleri maske alıp takması konusunda uyardı. Turistlerin yanında bulunan Türk bir genç ise yakın bölgeden onlar için maske almaya gitti. Tam bu sırada polislere isminin Laura olduğunu söyleyen minik kız, ‘Benim maskem var’ dedi. Ekipleri kendine hayran bırakan minik kız, ardından polis amcasıyla yumruk selamı yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişmeVahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Güngören'de vahşice işlenen 'yasak aşk' cinayetin davasında karar çıktı
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
Pınar Gültekin'in babasından dikkat çeken iddia! 'Annesi ve babası da işin içinde'
Pınar'ın babasından bomba iddia! 'Annesi ve babası da...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.