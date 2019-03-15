'Maskeli 5'ler' yakalandı; adliyeye götürülürken aşklarını ilan ettiler

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi, polisinin düzenlediği 'Maskeli 5'ler' operasyonu ile yakalandı. Çete lideri olduğu iddia edilen M.C.'nin hırsızlık suçundan 75 kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, B.K., "Burçin, seni çok seviyorum aşkım" diye bağırdı, M.C. de, "Dilek, ben de seni çok seviyorum" dedi. Geçen 10 Şubat'ta İzmit ve Gebze'de 2 eve giren hırsızlar, 2 cep telefonu ile 120 TL çaldı. Hırsızlar Gebze'de de yaklaşık 100 bin TL değerindeki otomobili kaçırdı. Şikayet üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Gebze'den çalınan otomobilin izini süren ekipler, hırsızların İstanbul'daki akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıklarını belirledi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.C. (22), B.K. (22), E.Y. (21) ve E.Ü. (22) olduğunu saptadı.

YÜZLERİNİ KAPATIP, YÜRÜYÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER Polisin sürdürdüğü çalışmada; hırsızların soygun yaptıkları yerlerde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tedbirli davrandıkları, yüzlerini kapatıp, kameraların önünden geçerken yürüyüşlerini değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca, hırsızların telefon dinlemesine takılmamak için sürekli cep telefonu ve sim kart değiştirdikleri de tespit edildi. Bu bilgiler ışığında polis, 'Maskeli 5'ler' adı verilen operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 1 ay boyunca takip edilen şüphelilerden E.Y., 13 Mart'ta İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Gözaltına alınan E.Y.'nin üzerinde İstanbul Büyükçekmece ve Arnavutköy'de çalındığı belirlenen 4 cep telefonu, 1 erkek kol saati ve 1 gümüş erkek yüzüğü ele geçirildi. Aynı gece Arnavutköy'de, çete lideri olduğu belirlenen M.C. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan M.C., saklanan B.K. ve E.Ü.'nün adreslerini gösterdi. Hırsızlık olaylarına karışan 4 kişiyi de yakalayan polis ekipleri, zanlıları Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.