"Maskeli" hipertansiyon unutkanlığı artırıyor

Dr. Eşme'nin araştırmasına, daha önceden hipertansiyon ve unutkanlık şikayeti olmayan kişilerin dahil edildiğini bildiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Araştırma kapsamında, her katılımcıya 24 saat boyunca kola takılı duran 'ambulatuar kan basıncı cihazı' takıldı ve gün içinde 07.00-22.00 aralığında her 15 dakikada, gece 22.00'den ertesi gün saat 07.00'ye kadar ise her yarım saatte bir hastaların kan basıncı ölçülüp cihaz tarafından kaydedildi. Katılımcıların, bu cihaz takılıyken günlük aktivitelerine devam etmeleri istendi ve kişilere geriatri polikliniğinde unutkanlık tarama testleri yapıldı. Tüm gün kan basıncı ortalaması 130/80 mmHg'nin üzerinde olanlar, gün içi kan basıncı ortalaması 135/85 mmHg'nin üstünde olanlar, gece kan basıncı ortalaması 120/70 mmHg'nin üzerinde olanlar 'maskeli hipertansiyon' olarak kabul edildi."

Çalışma kapsamında, daha önce tanı almayan bu kişilerin yüzde 43'ünde cihaz ölçümlerine göre hipertansiyon saptandığını vurgulayan Karadağ, "İlaveten maskeli hipertansiyonu olan hastaların, maskeli hipertansiyonu olmayan hastalara göre unutkanlık testlerinden daha düşük puan aldıkları görüldü. Bu çalışmada hipertansiyon kadar maskeli hipertansiyonun da farkında olunması ve bu durumun özellikle unutkanlık gibi belirtilere de yol açabileceğine dikkat çekildi." bilgilerini aktardı.