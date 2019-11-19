Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir markete giren yüzü maskeli kişi, çalışanlar temizlik yaparken kasada bulunan 20 bin lirayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesinde çalışanlar temizlik yaparken içeri giren yüzü maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin lirayı saniyeler içinde alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra olayı fark eden çalışanlar, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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