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Maskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  bir iş yerinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı.

Maskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydular

Çağatay KENARLI -Cemil ÖZDEMİR- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı. Olay, Esentepe Mahallesi 2418 sokakta dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiilere göre, yüzleri maskeli ellerinde eldiven bulunan kimliği belirsiz 5 kişi beyaz panelvan bir minibüsle ünlü bir firmaya ait kadın elbiseleri üreten tekstil atölyesinin önüne geldi. Şüphelilerden 3'ü minibüsten inerek işyerinin ofisinin bulunduğu camın demir korkuluklarını kısa sürede kırarak içeriye girdi. Şüpheliler 12 dakika içerisinde atölyenin hazırladığı, firmanın ana deposuna yollanmak üzere bekleyen yaklaşık 200 bin liralık elbiseyi çaldı. Şüpheliler kadın elbiselerini, firmanın üretim kısmında bulunan elbise askılarından alarak önce ofis katına, oradan da geldikleri panelvan minibüse yükledi. Bu sırada bazı elbiselerin yola döküldüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği dikkat çekti. Şüphelileri fark eden komşular hırsızlık olayına tepki göstererek durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların evlerinden aşağıya inmesinden korkan hırsızlar hızlıca olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 DAKİKADA BÜTÜN EMEKLEMİZİ ÇALDILAR
İş yeri sahibi Yasin Tekin, "Bu sabah bir hırsızlık olayı oldu. Biz yedi kardeş imalathanemizde çalışıyoruz. Sabah 07.05 sıralarında içeriye giriyorlar. Yüzleri maskeli, ellerinde ise eldiven bulunuyor. Yaklaşık 15 dakika içinde ünlü bir marka için hazırladığımız 200 bin liranın üstündeki bugün yüklenecek mallarını çalıyorlar. Önce camda bulunan demiri levyeyle kırıyorlar. Daha sonra dükkanın alt katına inerek burada bulunan malları yerlere döke döke bizim ürünlerimizi çalıyorlar. Çalınan eşyalarımız sadece elbiselerimiz değil, işyerimizde bulunan 3 bilgisayar ve stüdyo çekimlerinde de kullandığımız fotoğraf makinemizi ve vantilatörümüzü çaldılar" dedi.

AYNI HIRSIZLARIN 1 GÜN ARAYLA İKİNCİ BÜYÜK VURGUNU
Yasin Tekin, ""Yüzleri maskeli 6 kişinin aynı panelvan minibüsle Sultangazi'de bulunan bir arkadaşımızın konfeksiyon atölyesinden 5 dakika içinde 200 bin liralık kot pantolon çalan kişilerle aynı kıyafet, aynı maskeleri takan kişiler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

BAŞKA İNSANLARIN CANI BAYRAM ÜZERİ YANMASIN
"Buradan sesimizin gittiği yere kadar seslenmek istiyoruz" diyen Tekin, "Başka insanların canı bu şekilde yanmasın. Bayram üzeri burada 40 kişi çalışıyor. Ürünleri firmaya yollayamadığımız için firma bile bizi dava edecek ve çalışanlarımıza karşı bayram üstü mahcup duruma düşeceğiz. Hatta maaşlarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. İşlerimize ve hesaplarımıza resmen faça atıldı ve insanların hayatı karartıldı" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Maskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydularMaskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydularMaskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydularMaskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydular

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