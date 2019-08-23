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Maskeli hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barsama Mahallesi'ndeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen N.S, M.E. ve O.M.Y'nin hırsızlık yaparken kar maskesi kullandıkları, farklı bölgelerde gerçekleşen birçok faili meçhul hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi.

Yapılan operasyonda N.S. ve M.E, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.S'nin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Firari O.M.Y'nin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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gözaltı Jandarma maskeli hırsızlar tutuklama

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