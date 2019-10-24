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Maskeli hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, maske ve eldiven kullanarak iki marketten hırsızlık yapan 3 zanlı, kullandıkları aracın plakası tespit edilerek yakalandı - Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı

Kahramanmaraş'ta maske takarak girdikleri iki marketten sigara ve para çalan 3 zanlı, kullandıkları aracın plakası belirlenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ile Yavuz Selim mahallelerinde farklı tarihlerde iki marketten 22 bin 500 lira değerinde sigara ile bin 200 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven olan 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların kimliklerini tespit için yakınlardaki diğer güvenlik kameralarının da kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Plakadan yola çıkarak zanlılara ulaşan ekipler, Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö'yü (24) gözaltına aldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki marketten çalındığı değerlendirilen 16 bin lira değerindeki sigara da bulundu.

İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş hırsızlık Kahramanmaraş

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