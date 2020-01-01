HABER
  4. Maskeli Hırsızlar yakalandı

Maskeli Hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Niğde’de bir bağ evini soyan maskeli hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre Bor İlçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı yaşanması üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Maskeli Hırsızlar yakalandı

Niğde’de bir bağ evini soyan maskeli hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Bor İlçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı yaşanması üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler A.U. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin maskeli bir şekilde eve girmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Suriyeli eski savaş pilot vahşice öldürülmüşSuriyeli eski savaş pilot vahşice öldürülmüş
Robot Teknolojisi Hem Umut Verdi Hem Tedirgin EttiRobot Teknolojisi Hem Umut Verdi Hem Tedirgin Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'de sivillere saldırı! 4'ü çocuk 8 ölü

Kahreden haber! 4'ü çocuk 8 ölü

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Akın ettiler! Kilometrelerce kuyruk

Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Adalet Bakanlığı açıkladı! Yargıda 'seri muhakeme' ve 'basit yargılama' dönemi başladı

Bakanlık açıkladı! Yargıda yeni dönem başladı

Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

Kayseri Havalimanı'nda panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.