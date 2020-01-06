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  4. Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 06:11 | Son Güncelleme

Fatih’te yüzü kar maskeli olan 3 hırsız bir muhasebeci dükkanındaki kasayı çalarak kayıplara kaçtı. Hırsızların çalmış oldukları kasa içerisinde 70 bin Türk Lirasının üzerinde para olduğu öğrenildi. Hırsızlar, soygun esnasında kasayı ellerinden yere düşürerek merdivenleri mermerlerini kırdı.

Olay 04.30 sıralarında Fatih İlçesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak üzerinde bulunan bir muhasebeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye yüzü kar maskeli 3 şahıs otomobil ile sokağa geldi. Hırsızlar daha önceden gözlerine kestirmiş oldukları dükkanın çelik kapısını kırarak içeri girdi.

Hırsızlar kısa süre içerisinde içinde 70 bin Türk Lirasının üzerinde para bulunan çelik kasayı çalmaya başladı. Hırsızlar kasayı dükkandan çıkardıkları esnada merdivenlere düşürdü. Kasanın merdiven mermerlerine düşmesi ile ortaya çıkan ses diğer vatandaşları uykularından uyandırdı.

Sokakta yüzü kar maskeli şahısları gören vatandaşlar bağrışmaya başladı. Hırsızlar ne yapacaklarını bilemeyerek kasayı otomobilin bagajına atarak kaçmaya başladılar. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hırsızların otomobilin bagajı açık bir şekilde kaçarak uzaklaştıkları öğrenildi.

Vatandaşlar bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan içinde olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. Ayrıca kaçan hırsızların otomobilin plakasını da olay yerinde düşürdükleri görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih istanbul hırsızlık

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