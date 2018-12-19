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Maskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikaya girerek, elektronik eşyalar çalan maskeli 3 kişi jandarma ve polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı.

Maskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikaya girerek, elektronik eşyalar çalan maskeli 3 kişi jandarma ve polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya geçen 11 Aralık'ta, hırsızlar levye ile kapıyı açarak girdi. Hırsızlar fabrikanın idari bölümünde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyaları çaldı. Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine jandarma soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzleri maskeli hırsızların sahte plakalı bir araçla geldiğini belirledi. Bölgede bulunan tüm kameralar incelenmeye alınarak hırsızların İstanbul Sultanbeyli'de bulundukları tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile A.C.Y., S.A. ve A.İ. gözaltına alındı. Jandarmada sorgulanan 3 şüpheliden S.A. ve A.İ. İstanbul Adliyesi'ne, A.C.Y. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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